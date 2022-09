Un giorno ancora fresco nella memoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un giorno ancora fresco nella memoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IERI

Significato/Curiosita : Un giorno ancora fresco nella memoria

Si augura di potere un giorno essere sepolto. i vari elementi della natura (acque, erbe, fiori e così via) sembrano recare ancora l'impronta della donna...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ieri (disambigua). ieri è il giorno immediatamente precedente ad oggi. convenzionalmente si... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

