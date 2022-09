Il frutto che matura prima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il frutto che matura prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRIMIZIA

Significato/Curiosita : Il frutto che matura prima

Da pianta selvatica a rushville (indiana) frutti a gruppi di 3 o 5, ciascun frutto fino a 300–350g. matura all'inizio di settembre. pa golden: pennsylvania...

Troviamo dei consigli dati ai destinatari dello scritto di prendere "le primizie di tutti i prodotti del torchio e della messe, dei buoi e delle pecore... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

