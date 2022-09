Forato con strumento a punta rotante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forato con strumento a punta rotante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRAPANATO

Significato/Curiosita : Forato con strumento a punta rotante

Sulle guide e di un cilindro forato spostabile assialmente per mezzo di un volantino. questo cilindro è esattamente allineato con il centro di rotazione della...

All'intervento mentre un altro cranio trapanato è stato rinvenuto a chalaghantepe e datato v millennio a.c. oltre 1500 crani trapanati nel periodo del neolitico (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

Altre definizioni con forato; strumento; punta; rotante; Dolce da forno volutamente forato ; Un arnese forato ; C è il pieno e il forato ; forato da parte a parte; strumento musicale della famiglia dei liuti; Uno strumento di misura per fenomeni ottici; strumento da cui si accordano altri strumenti; Crea uno strumento per la prima volta; Il punta tore integrato nei pc portatili ing; Giocattolo che ruota su una punta ; Appunta mento polisportivo quadriennale; Pesce azzurro dal becco lungo, sottile e a punta ; Meccanismo rotante ; Così è un giunto meccanico rotante di trasmissione; Un organo rotante ; Ha un antenna rotante ; Cerca nelle Definizioni