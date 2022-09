Corsa ippica in cui il cavallo traina un carro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corsa ippica in cui il cavallo traina un carro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TROTTO

Significato/Curiosita : Corsa ippica in cui il cavallo traina un carro

"cavallo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cavallo (disambigua). il cavallo domestico (equus ferus caballus linnaeus, 1758) è un mammifero...

Km/h. trotto battuto, battendo la sella. trotto seduto, o trotto da lavoro. trotto sollevato, o sull'inforcatura, o anche in sospensione. il trotto è anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

Altre definizioni con corsa; ippica; cavallo; traina; carro; Caratterizzano una gara di corsa su 110 metri; Cambiano forma in corsa ; Sportivo di bici, corsa e nuoto; Vi transita da Liegi la corsa ciclistica belga; Era l 1-X-2 dell ippica ; Era l 1-X-2 dell ippica ; Gara ippica per puledri di due anni; Il de Triomphe gara ippica francese; Un cavallo dal mantello a tre colori; Irritabile come un cavallo spaventato; Un cavallo dal pelame rossiccio; Mitico cavallo alato; Veicoli senza motore traina ti da cavalli; Carro traina to da 4 cavalli ai tempi dei romani; Roulotte traina te da auto in vacanza ing; Macchina elettrica che traina convogli; Intorno alla carro zzeria per proteggerla dai colpi; carro zza a quattro ruote guidata da cavalli; Una carro zzeria che si può trasformare in giardinetta; L ossatura della carro zzeria;