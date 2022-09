Colonia portoghese in Africa fino al 1975 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colonia portoghese in Africa fino al 1975. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MOZAMBICO

Significato/Curiosita : Colonia portoghese in africa fino al 1975

Voce principale: storia del portogallo. l'impero portoghese (in portoghese: império português) fu, insieme all'impero spagnolo, il primo impero coloniale...

Significati, vedi mozambico (disambigua). coordinate: 19°s 35°e / 19°s 35°e-19; 35 il mozambico, ufficialmente repubblica del mozambico (in portoghese... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

