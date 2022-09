Chi sostiene economicamente l attività di artisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi sostiene economicamente l attività di artisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MECENATE

Significato/Curiosita : Chi sostiene economicamente l attivita di artisti

Scuola genovese, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana. è l'artista con il maggior numero di riconoscimenti da parte...

Gaio cilnio mecenate – patrizio romano promotore degli artisti e dei letterati latini (tra cui virgilio ed orazio) mecenate – per antonomasia, colui il... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

Altre definizioni con sostiene; economicamente; attività; artisti; Il pubblico che... sostiene l accusa; sostiene _, romanzo di successo di Tabucchi; sostiene le scatole di un carico in un trasporto; sostiene il piano stradale di un ponte; Molto ricchi economicamente ; Povera economicamente e moralmente; Mantenere economicamente ; Sono misure volte a sostenere economicamente chi è rimasto senza lavoro; L attività del pensiero nella filosofia cartesiana; Gestore di un attività aperta al pubblico; Gestioni o amministrazioni di attività ; attività culturale o di svago tipica di agosto; Il movimento artisti co anteguerra di Edward Hopper; Incisione artisti ca tridimensionale; artisti ci ma di cattivo gusto ted; artisti come Steve McCurry; Cerca nelle Definizioni