Un arma... irritante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un arma... irritante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IRONIA

Significato/Curiosita : Un arma... irritante

Sezione i penale, ha ritenuto la natura di arma comune da sparo delle bombolette caricate con gas irritante non approvate dal ministero dell'interno; conseguentemente...

Citazioni sull'ironia wikizionario contiene il lemma di dizionario «ironia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ironia ironia, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

