Abitante della metà settentrionale del Belgio - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : FIAMMINGO

Significato/Curiosita : Abitante della meta settentrionale del belgio

Gli 800 milioni di abitanti. una terza area fittamente abitata è l'america settentrionale, in particolar modo la parte orientale della stessa, dove, oltre...

Di cui il fiammingo è una variante; il neerlandese, e dunque anche il fiammingo, vengono comunemente chiamati olandese in italiano. fiammingo o fenicottero... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 5 settembre 2022

