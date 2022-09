Veleno usato per le frecce dalle tribù amazzoniche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veleno usato per le frecce dalle tribù amazzoniche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CURARO

Significato/Curiosita : Veleno usato per le frecce dalle tribu amazzoniche

Preparazione del curaro fu descritta in maniera dettagliata ed esatta, da parte dei grandi esploratori alexander von humboldt e aimé bonpland: il curaro viene preparato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

