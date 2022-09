Unità di massa dell Antica Grecia pari a 26 kg - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di massa dell Antica Grecia pari a 26 kg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TALENTO

Significato/Curiosita : Unita di massa dell antica grecia pari a 26 kg

Talentum, in greco antico: tat, talanton 'scala, bilancia, somma') era un'antica unità di misura della massa. era un peso di riferimento per il commercio...

Un'attitudine. fiat talento – furgone della fiat talento – categoria di spumante italiano talento – album di briga del 2016 talenti altri progetti wikizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con unità; massa; dell; antica; grecia; pari;