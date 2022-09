Una previsione in ambito medico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una previsione in ambito medico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROGNOSI

Significato/Curiosita : Una previsione in ambito medico

Persone resilienti quelle che, immerse in circostanze avverse, riescono, nonostante tutto e talvolta contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente le...

Disambiguazione – "prognosi riservata" rimanda qui. se stai cercando il film del 1987, vedi prognosi riservata (film). la prognosi (dal greco: p-, "prima"... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

