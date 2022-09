Fu teatro della vittoria di Roma contro Pirro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu teatro della vittoria di Roma contro Pirro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BENEVENTO

Significato/Curiosita : Fu teatro della vittoria di roma contro pirro

(monte sacro alto) e al teatro delle vittorie in via col di lana (della vittoria); l'auditorium rai si trova al foro italico. a roma vengono prodotte rai...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi benevento (disambigua). benevento (afi: [bene'vnto], ascolta[·info]; beneviénte in dialetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con teatro; della; vittoria; roma; contro; pirro; Un Aroldo del teatro ; Famoso teatro veneto; Celebre teatro londinese; teatro classico per danze e musica; Il nono Presidente della Repubblica italiana; Il nome della Bardot; Simbolo rappresentato nella bandiera della Sicilia; Il paese d origine della cantante Bjork; vittoria garibaldina nel Trentino; Si concluse con la vittoria della flotta greca di Temistocle sui persiani; Il ricordo di una vittoria sportiva; Fu teatro nel 333 a C della vittoria di Alessandro Magno su Dario III; Schiera di soldati roma ni; Il primo rilevatore di onde elettroma gnetiche; In un roma nzo di Umberto Eco era di Foucault; Il Walter ex sindaco di roma , scrittore e regista; Parti in cui è diviso un incontro di pugilato; Un indice contro llato nelle epidemie; Rivolta contro gli oppressori; La botta dello scontro ; Fu regno di pirro ; Ascoli __: pirro vi ottenne una vittoria; Si cita quella di pirro ; La regione greca su cuì regnò pirro ; Cerca nelle Definizioni