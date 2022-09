La sua pelle suona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua pelle suona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAMBURO

Significato/Curiosita : La sua pelle suona

la pelle quasi al centro (una via di mezzo tra il centro e il cerchio, nella parte superiore) con la mano piatta; dita: si ottiene colpendo la pelle con...

Vedi tamburo (disambigua). disambiguazione – "tamburi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tamburi (disambigua). si definisce tamburo uno...

