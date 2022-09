Strumento musicale della famiglia dei liuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento musicale della famiglia dei liuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANDOLA

Significato/Curiosita : Strumento musicale della famiglia dei liuti

Di liuti a manico lungo di dimensioni varie. chiamato anche chitarra saracena, il saz è uno strumento cordofono, membro della famiglia dei liuti a manico...

Contemporanea, anche la mandola, a parte le proporzioni maggiori, consta di quattro cori all'unisono accordati per quinte. la mandola tenore (diapason di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

