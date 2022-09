Stato venezuelano con capitale Coro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato venezuelano con capitale Coro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FALCON

Significato/Curiosita : Stato venezuelano con capitale coro

Castigliano, automobile in spagnolo venezuelano), plata (argento in castigliano, denaro in spagnolo venezuelano), ecc.; presenza di molti termini inesistenti...

falcon – famiglia di lanciatori a razzo della space exploration technologies ford falcon – nome di diverse automobili prodotte dalla ford fra gli anni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con stato; venezuelano; capitale; coro; Quello fiscale è un incasso per lo stato ; Un cibo a cui è stato tolto il liquido di cottura; Ad esso compete l applicazione delle leggi dello stato ; Lo stato di aggregazione dell aria; Il Bolivar eroe venezuelano ; Precede Roques nel nome di un arcipelago venezuelano ; Grande eroe venezuelano ; Centro della capitale ; Lo Stato che ha per capitale Teheran; Quello degli Stati Uniti che ha per capitale Des Moines; La capitale vicina alla Grande Muraglia; Sono di pietra in un libro di Mauro coro na; La coro na dei santi; La fine del coro ; Un coro di latrati; Cerca nelle Definizioni