Stampare, marchiare - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : IMPRIMERE

Lui definitivamente. "o" dovrà infine scegliere se accettare di farsi marchiare a fuoco sulle natiche, dopo che le sono già stati apposti dei piccoli...

Misura (si). viene definita come la quantità di forza necessaria per imprimere a un chilogrammo di massa un'accelerazione di un metro al secondo quadrato...

Altre definizioni con stampare; marchiare; stampare monete; Quella per stampare non si compra in armeria; Macchina per stampare i fogli dei quaderni; L industriale che fa stampare libri e giornali; Gli argentini vi tengono il bestiame da marchiare ; Improntare, marchiare ; marchiare , timbrare; Il recinto con gli animali da marchiare , in Argentina; Cerca nelle Definizioni