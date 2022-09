Lo sono le letture che suscitano un vivo interesse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le letture che suscitano un vivo interesse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : STIMOLANTI

Significato/Curiosita : Lo sono le letture che suscitano un vivo interesse

Naturali che suscitano l'interesse dei visitatori. oltre al turismo balneare che vanta celebri attrattive composte dalle variegate coste e le isole minori...

Composti stimolanti derivati da vegetali. come principio attivo di farmaci gli stimolanti possono avere vari utilizzi medici. gli stimolanti sono stati... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con sono; letture; suscitano; vivo; interesse; Lo sono i lombardi ma non i siciliani; I più comuni sono le patate; Possono guidare un auto; Possono diventare purè; Consigliano letture ai clienti; Suggeriscono letture ; Si suscitano spettegolando; Si suscitano creando guai; Che suscitano meraviglia; Li suscitano i comportamenti biasimevoli; Gli Asiatici che vivo no a Bangkok; Ragni che vivo no in acqua; vivo no ai piedi dell Acropoli; Hanno lo scheletro di fuori e vivo no nel mare; Urgenza oppure interesse ; Istituto d interesse pubblico; Mancanza di interesse , noia distaccata; Mancanza di interesse ; Cerca nelle Definizioni