Soldato di alta montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soldato di alta montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALPINO

Significato/Curiosita : Soldato di alta montagna

Purja è protagonista di un'impresa titanica: il 22 maggio scala la montagna più alta della terra, l'everest: dopo un breve riposo di due ore a colle sud...

alpino – relativo alla catena montuosa delle alpi alpino – militare appartenente al corpo degli alpini alpino – cacciatorpediniere costruito nel 1910... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

alpino – relativo alla catena montuosa delle alpi alpino – militare appartenente al corpo degli alpini alpino – cacciatorpediniere costruito nel 1910...