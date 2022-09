Risalto visivo, chiara comprensibilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risalto visivo, chiara comprensibilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EVIDENZA

Significato/Curiosita : Risalto visivo, chiara comprensibilita

E gipuzkoa), mentre le città principali - considerata la difficile comprensibilità dei toponimi baschi - la mantengono bilingue (nella forma unica ufficiale...

Citazioni sull'evidenza wikizionario contiene il lemma di dizionario «evidenza» wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'evidenza (en) thomas... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con risalto; visivo; chiara; comprensibilità; Pone in risalto le doti tecniche del pianista; risalto ; Dànno risalto al disegno; Mette in risalto il quadro; Passare da un canale televisivo all altro ing; Lo schermo del regista televisivo ; John, chimico e fisico inglese che diede il nome ad un difetto visivo ; Michele, noto giornalista televisivo ; Dichiara zione solenne del sovrano al popolo; La chiara sindaco di Torino nel 2018; Dichiara ta idonea; La Santa sorella di s. chiara ; Incomprensibilità ... poetica; Cerca nelle Definizioni