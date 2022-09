Religiosa che assiste gli orfani in Candy Candy - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Religiosa che assiste gli orfani in Candy Candy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : SUOR MARIA

Significato/Curiosita : Religiosa che assiste gli orfani in candy candy

suor cristina, al di fuori dell'italia conosciuta come sister cristina e sœur cristina, pseudonimo di suor cristina scuccia o.s.f. (vittoria, 19 agosto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con religiosa; assiste; orfani; candy; candy; Filosofo fondatore d una dottrina religiosa cinese; Festa importante religiosa ; Una incredula in materia religiosa ; religiosa che appartiene a un monastero; Un assiste nte in volo; assiste re ad una gara; Un assiste nte del parroco; Istituto Nazionale assiste nza Sociale; L animaletto amico di candy candy ; Il grande amore di candy candy ; candy Crush Saga : videogame = Dungeons and Dragons : x; L animaletto amico di candy candy ; Il grande amore di candy candy ; candy Crush Saga : videogame = Dungeons and Dragons : x; Cerca nelle Definizioni