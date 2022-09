Relativa all esercizio fisico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativa all esercizio fisico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GINNICA

Significato/Curiosita : Relativa all esercizio fisico

Come medicina dello sport e dell'esercizio fisico, è una branca della medicina che si occupa dello sport, dell'esercizio fisico e delle patologie a essi...

Di cuneo. fondata nel 1901 come polisportiva, sotto il nome di unione ginnico ricreativa jolanda margherita e successivamente evolutasi in club puramente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con relativa; esercizio; fisico; relativa ai boschi; relativa per esempio alla Sardegna o alla Sicilia; relativa al Bacco greco; relativa al filosofo del Cogito; Autorizzare l esercizio di una professione; È sempre fuori d esercizio ; esercizio di canto eseguito su vocali e suoni; L esercizio della grafia; Un fisico nato a Konigsberg 1824-87; La derisione di qualcuno per il suo aspetto fisico ; L aspetto fisico conferito da certe malattie; Si dice di fisico ... generoso; Cerca nelle Definizioni