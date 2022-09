Può confessare e dire messa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può confessare e dire messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SACERDOTE

Significato/Curiosita : Puo confessare e dire messa

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sacerdote (disambigua). il termine sacerdote (maschile) o sacerdotessa (femminile) deriva dal latino... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con confessare; dire; messa; C è chi lo dà per indurre a confessare un segreto; Un deplorevole metodo per far confessare ; Sconfessare la notizia; In un modo di dire accompagna la croce; Ha dire tto Nuovo cinema Paradiso; Stordire con una botta; L olio più adatto per condire l insalata; Serve per facilitare la messa in opera di un serramento; L insieme dei messa ggi telematici non richiesti; Promessa falsa che non verrà mantenuta; Cosi è la messa grande; Cerca nelle Definizioni