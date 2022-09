È più grossa dell anatra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È più grossa dell anatra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OCA

Significato/Curiosita : E piu grossa dell anatra

Nell'altro. ammesso e non concesso supposto, per il momento, che le cose stiano così, pur senza riconoscerlo in via definitiva. anatra zoppa chi è costretto dalle...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oca. oca (plurale oche) è il nome italiano di un numero considerevole di uccelli, appartenenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con grossa; dell; anatra; grossa pala di ferro con impugnatura di legno; grossa via cittadina, spesso periferica e alberata; grossa fune di canapa impiegata per ormeggiare; grossa trave trasversale alla ruota di poppa; Strumento musicale dell a famiglia dei liuti; La nazione dell America Meridionale con Lima; Diana dell o schermo; È a capo dell università; La Bouchet che recita ne L anatra all arancia; La più comune anatra ; anatra con il becco lungo e seghettato; Lo sono il germano reale e l anatra domestica; Cerca nelle Definizioni