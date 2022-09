Persona goffa e incapace birbante, briccone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persona goffa e incapace birbante, briccone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GAGLIOFFO

Significato/Curiosita : Persona goffa e incapace birbante, briccone

Seguito è riportato l'albero genealogico della famiglia gaglioffi dal capostipite giacomo "gaglioffo", figlio di tommaso del curiale, vissuto tra il xiii... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

