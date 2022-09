Il pascolo fatto in alta montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pascolo fatto in alta montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALPEGGIO

Significato/Curiosita : Il pascolo fatto in alta montagna

Ogni montagna adibita all'alpeggio, in genere conserva queste tappe di risalita, dai prati dei casolari, alle radure delle malghe e al pascolo alpino...

Progetti wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «alpeggio» wikimedia commons contiene immagini o altri file su alpeggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

