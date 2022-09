Operazione che rende impermeabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Operazione che rende impermeabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INCERATURA

Significato/Curiosita : Operazione che rende impermeabile

Esso viene follato (infeltrito) e molto garzato. la prima operazione rende il tessuto impermeabile, mentre la seconda serve a ottenere un lato peloso. per...

A passati interventi di manutenzione con mezzi non idonei. le varie "incerature" avevano inglobato impurità e si erano sovrapposte a patinature scure... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

