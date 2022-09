La nazione dell America Meridionale con Lima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nazione dell America Meridionale con Lima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PERÙ

Significato/Curiosita : La nazione dell america meridionale con lima

L'america del sud o sud america o sudamerica o america meridionale è la parte del continente americano posta a sud dell'istmo di panama fino a capo horn/capo...

Disambiguazione – "peru" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi peru (disambigua). coordinate: 9°24's 76°00'w / 9.4°s 76°w-9.4; -76 il perù, ufficialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

