Monte che raffigura 4 Presidenti USA - Cruciverba

Monte che raffigura 4 Presidenti USA.

Soluzione 8 lettere : RUSHMORE

Significato/Curiosita : Monte che raffigura 4 presidenti usa

Isbn 978-88-65-76272-1. ^ i segreti del monte rushmore aneddoti e curiosità sulla montagna dove sono scolpiti i volti di 4 presidenti usa, su esquire, 24 luglio 2018...

2735°w43.5244; -103.2735 il monumento nazionale del monte rushmore (in inglese mount rushmore national memorial) è un complesso scultoreo nella roccia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

