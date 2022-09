A molti piace come digestivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A molti piace come digestivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMARO

Significato/Curiosita : A molti piace come digestivo

Fermentare. infine si distilla il liquido alcolico. il "topi" è considerato un digestivo, utilizzato anche contro la diarrea o i dolori addominali. ha un aroma...

amaro – comune italiano in provincia di udine, friuli-venezia giulia monte amaro – monte appenninico del parco nazionale della majella amaro – una delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

amaro – comune italiano in provincia di udine, friuli-venezia giulia monte amaro – monte appenninico del parco nazionale della majella amaro – una delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con molti; piace; come; digestivo; Illuminano la strada in molti veicoli; Sono molti ssime quelle delle telenovelas; Si versa in molti cocktail; Dinastia reale francese al trono per molti secoli; Quel tanto in più che esprime un dispiace re; Abbastanza piace vole ma non eccellente; Episodi tragici o spiace voli; piace ai fumatori; Quello di sodio è un sale usato come conservante; Un congegno come la macchina di Atwood; come la tartaruga ha una corazza e quattro zampe; Copricapo arabo usato in occidente come sciarpa; Liquore digestivo a base di erbe; Liquore digestivo dal caratteristico colore giallo; Pianta dai cui fiori si ricava un liquore digestivo ; Pianta da cui si ricava un digestivo ;