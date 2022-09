In un modo di dire accompagna la croce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In un modo di dire accompagna la croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DELIZIA

Significato/Curiosita : In un modo di dire accompagna la croce

Che accompagna solitamente il gesto è "nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo. amen." l'uso di tracciare un piccolo segno di croce con...

Sul tagliamento è denominato ponte della delizia, il che lo fa associare in modo diretto a casarsa della delizia). idrografia fiume tagliamento fiume lemene... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

