Modifica permanente del DNA di un gene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Modifica permanente del DNA di un gene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MUTAZIONE

Significato/Curiosita : Modifica permanente del dna di un gene

Citrullinazione istonica al fenomeno del differenziamento cellulare. tramite questa modifica permanente di certi residui di arginina negli istoni, infatti,...

"mutazione" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mutazione (disambigua). per mutazione genetica si intende ogni modifica stabile ed ereditabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con modifica; permanente; gene; modifica re i dettagli di una nuova legge; modifica le parole rendendole... grosse; modifica ti... in peggio; modifica re una foto; Prendere in affido in modo permanente ; Così sono le chiome prima della permanente ; Apprendimento permanente ; Macchia rossastra permanente sulla pelle; Un gene re cinematografico da brivido; Planimetria gene rale; Quando arriva in gene re si scusa; La gene alogia del cane; Cerca nelle Definizioni