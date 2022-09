Il loro scopo è fare meta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il loro scopo è fare meta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RUGBISTI

Significato/Curiosita : Il loro scopo e fare meta

Organizzativi. la struttura delle organizzazioni non a scopo di lucro è nata nella seconda metà del xx secolo, principalmente nei paesi economicamente...

Di un'ora curato direttamente dall'irb e condotto ogni giovedì dall'ex rugbista a 15 di serie a luca tramontin e dalla giornalista daniela scalia, inizialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

