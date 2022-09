Illuminano la strada in molti veicoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Illuminano la strada in molti veicoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FANALI

Significato/Curiosita : Illuminano la strada in molti veicoli

la valvola schrader (chiamata anche valvola americana) è un tipo di valvola impiegata negli pneumatici di veicoli a motore e di biciclette. la società...

Prende il nome di battello fanale. la luce emessa dai fanali può essere di vario colore, a seconda del loro scopo; ad es. i fanali che segnalano l'ingresso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con illuminano; strada; molti; veicoli; Nelle lampade che illuminano a basso consumo; illuminano le cene romantiche; illuminano la via; La illuminano i lampioni; Porta Pinocchio sulla cattiva strada ; Così è maggiormente nota l autostrada A35; Aiuta un artista a farsi strada ; Tipo di pavimentazione strada le; Sono molti ssime quelle delle telenovelas; Si versa in molti cocktail; Dinastia reale francese al trono per molti secoli; Lo interpretò Alvaro Vitali in molti film; veicoli volanti; veicoli senza motore trainati da cavalli; Responsabilità Civile Autoveicoli ; Gruppo di veicoli che si spostano tutti assieme;