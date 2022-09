In Gomorra è la moglie di Don Pietro Savastano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Gomorra è la moglie di Don Pietro Savastano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DONNA IMMA

Significato/Curiosita : In gomorra e la moglie di don pietro savastano

Principale: gomorra - la serie. la prima stagione della serie televisiva gomorra - la serie è stata ideata dallo scrittore roberto saviano ed è stata trasmessa...

Voce principale: imma tataranni - sostituto procuratore. la seconda stagione della serie televisiva imma tataranni - sostituto procuratore, composta da... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

