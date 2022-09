La festa del riposo nella religione ebraica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La festa del riposo nella religione ebraica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SHABBAT

Significato/Curiosita : La festa del riposo nella religione ebraica

Questa voce tratta della religione ebraica. se stai cercando altri aspetti culturali, storici ed etnici dell'identità ebraica, vedi ebrei e storia degli...

Nella religione ebraica lo shabbat (detto anche shabbath, shabbos secondo la pronuncia ashkenazita, shabbes come dicono i religiosi in yiddish, shabat... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

