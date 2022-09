Famose grotte acquatiche della Sardegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famose grotte acquatiche della Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BUEMARINO

Significato/Curiosita : Famose grotte acquatiche della sardegna

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sardegna (disambigua). la sardegna (afi: /sar'dea/; sardìgna o sardìnnia in sardo) è una regione...

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con famose; grotte; acquatiche; della; sardegna; Sono famose quella di Noè e dell Alleanza; Quelle del Niagara sono tra le più famose ; Costituisce la seduta delle famose sedie Thonet; Sono famose le barbare di Carducci; Le pitture preistoriche sulle pareti di grotte ; Si innalza nelle grotte ; Le grotte delle streghe; Il dottor di un grotte sco film di Kubrick; Belle piante acquatiche ; Le piante acquatiche che sopravvivono nelle condizioni più difficili; Lo Steve le cui avventure acquatiche sono un film; Lo sono le piante acquatiche come le Fanerogame; Dio della luna secondo i Maori neozelandesi; La decide l allenatore prima della partita; Infiammazione della parete di una vena; L articolazione della gamba; Animali con lunghe corna all indietro in sardegna ; Costruzioni di antiche civiltà in sardegna ; La famosa Costa a nord est della sardegna ; Bagna Toscana, Lazio e sardegna ;