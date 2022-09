È famosa per le cave di marmo bianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È famosa per le cave di marmo bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARRARA

Significato/Curiosita : E famosa per le cave di marmo bianco

Del xxi secolo e composto da associazioni e gruppi di cittadini accomunati dalla critica alle cave di marmo di carrara sulle alpi apuane. adesivo no cav...

Significati, vedi carrara (disambigua). carrara (carara in dialetto carrarese) è un comune italiano di 60 319 abitanti della provincia di massa-carrara in toscana... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con famosa; cave; marmo; bianco; Provincia emiliana famosa per le auto di lusso; Località della val Gardena famosa per i legni intagliati; Città marchigiana con una famosa Piazza del Popolo; La famosa frase attribuita a Galileo; Antichi come gli uomini delle cave rne; Profonda e tetra cave rna; cave rne, spelonche; Tenebrose come cave rne; Quello della marmo tta si ripete sempre in un film; Scritte sul marmo ; Incide lettere sul marmo ; Il Grand __, palazzo in marmo a Versailles; Dice il bianco niglio ad Alice: __ che è tardi; Uccello acquatico nero dal becco bianco ; Razza canina nordica dal pelo bianco e folto; Una città vicina al Monte bianco ; Cerca nelle Definizioni