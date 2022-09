Fallire malamente in ciò che si è intrapreso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fallire malamente in ciò che si è intrapreso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCORNARSI

Significato/Curiosita : Fallire malamente in cio che si e intrapreso

Carte quarantotto mandare in sconquasso, mandare all'aria. mandare all'aria far fallire. mandare a catafascio far fallire, mandare a ramengo. mandare...

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con fallire; malamente; intrapreso; Chiuderla equivale a fallire ; fallire l intervento sul pallone, nel calcio; Essere assente o fallire il bersaglio; Unica possibilità prima di fallire ultima __; Chiudere malamente la propria attività; Piegato malamente ; Pronunciare malamente ; Lo è chi svolge malamente il proprio lavoro; Cerca nelle Definizioni