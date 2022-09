Fagioli di soia tipici del Giappone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fagioli di soia tipici del Giappone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EDAMAME

Significato/Curiosita : Fagioli di soia tipici del giappone

Talvolta definito come caglio di semi (di soia), è un alimento diffuso in quasi tutto l'estremo oriente (cina, giappone, corea, vietnam, thailandia, cambogia)...

edamame sono fagioli di soia acerbi, usati nella gastronomia di cina e giappone. il nome giapponese edamame () significa letteralmente "fagiolo dello... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con fagioli; soia; tipici; giappone; Contengono i fagioli ; fagioli dalla cuticola con macchie rossastre; Bislunghi come i fagioli ; Lo sono piselli, fave, fagioli e ceci; Sostanza conservante ottenuta dalla soia ; Quelli di soia e bambù si mangiano molto in Asia; Salsa giapponese dolciastra a base di soia e mirin; Quelli di soia si usano nella cucina orientale; tipici prodotti da forno pugliesi; Dischetti di pane tipici dell Emilia-Romagna; Peculiari, tipici ; Gli agrumi tipici di Sorrento; Evviva in giappone se; Le lettere dei giappone si; Il piatto giappone se di pesce crudo tagliato a fettine; Antica arte marziale giappone se; Cerca nelle Definizioni