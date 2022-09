Distendersi per dormire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Distendersi per dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORICARSI

Significato/Curiosita : Distendersi per dormire

Con arundhati roy e maria nadotti, bellinzona, casagrande, 2010 distendersi a dormire (lying down to sleep), trad. maria nadotti, mantova, corraini, 2010...

Malato assume a letto. deriva dal latino con l'originario significato di coricarsi. è attestato il suo utilizzo in medicina, con significato per lo più patologico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

