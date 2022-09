Così è un mammifero nei primi mesi di vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è un mammifero nei primi mesi di vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LATTANTE

Significato/Curiosita : Cosi e un mammifero nei primi mesi di vita

Müller, 1776) è un mammifero dell'ordine sirenia; è l'unica specie del genere dugong lacépède, 1799 e della famiglia dugongidae gray, 1821. è un parente relativamente...

Riferendosi al regime alimentare dominante, il bambino viene definito "lattante". nel corso dello sviluppo umano, il neonato è la fase successiva a quella... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

