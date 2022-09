Comune alla periferia occidentale di Parigi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune alla periferia occidentale di Parigi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NANTERRE

Significato/Curiosita : Comune alla periferia occidentale di parigi

Altri significati, vedi parigi (disambigua). parigi (afi: /pa'rii/; in francese paris, pronuncia /pai/; con riferimento alla città antica, lutezia, in...

E la quinta della regione. zona universitaria, nanterre ospita il campus dell'université paris nanterre, che conta circa 31.000 studenti. tra i docenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

