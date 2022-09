Il colore di una varietà di kiwi molto dolce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il colore di una varietà di kiwi molto dolce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIALLO

Significato/Curiosita : Il colore di una varieta di kiwi molto dolce

Detta kiwi, è una pianta dioica da frutto originaria della cina. la pianta è una liana rampicante a foglie caduche, di notevoli dimensioni, in grado di arrivare...

Vedi giallo (disambigua). il giallo è uno dei colori dello spettro percepibile dall'occhio umano, classificato come "colore caldo". il colore giallo ha...

