Che si riferisce al maggior lago italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che si riferisce al maggior lago italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Che si riferisce al maggior lago italiano

Il lago albano (in latino: lacus albanus), anche detto lago di albano o lago di castel gandolfo, è un lago vulcanico situato in provincia di roma nell'area...

Il dialetto gardesano o benacense è una variante del lombardo bresciano parlata sulla sponda occidentale del lago di garda. il gardesano è diffuso in tutti...