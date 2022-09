Benazir, la prima donna premier del Pakistan - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Benazir, la prima donna premier del Pakistan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BHUTTO

Significato/Curiosita : Benazir, la prima donna premier del pakistan

benazir bhutto ( ; karachi, 21 giugno 1953 – rawalpindi, 27 dicembre 2007) è stata una politica pakistana. ha ricoperto per due volte la carica...

1993 al 1996. benazir bhutto era la figlia primogenita del deposto primo ministro zulfiqar ali bhutto e di begum nusrat bhutto, quest'ultima di origini... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

