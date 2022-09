Attento ai dettagli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attento ai dettagli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRECISO

Significato/Curiosita : Attento ai dettagli

Il carattere anale ritentivo è caratterizzato da un adulto molto attento ai dettagli, parsimonioso e avaro con il denaro per un estremo senso del possesso...

Precisione è esprimibile in termini di deviazione standard. uno strumento preciso dovrebbe essere allo stesso tempo anche accurato, a meno di conoscere l'entità... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

