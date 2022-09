Arma da taglio che si monta sulla canna del fucile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arma da taglio che si monta sulla canna del fucile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BAIONETTA

Significato/Curiosita : Arma da taglio che si monta sulla canna del fucile

Alla richiesta da parte della nato di un proiettile che sostituisse l'ormai vecchio 9 × 19 mm parabellum, il p90 fu concepito come un'arma compatta ma potente...

L'impiego della baionetta su fucili o carabine — si sono dati casi di applicazione della baionetta anche ad altri tipi di armi, come la baionetta pritchard... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

Altre definizioni con arma; taglio; monta; sulla; canna; fucile; Vaso di ceramica anticamente d uso farma ceutico; arma simile alla scure; Il Mar di Marma ra; Violente bande arma te; taglio di carne di bue adatto per arrosti; taglio di verdure a filetti fra; Un taglio di capelli rituale introduttivo al clero; Un taglio di carne tipico della cucina Brasiliana; Soldato di alta monta gna; Grande monta gna molto robusto; Una pianta monta na; Si portano in monta gna; Porta Pinocchio sulla cattiva strada; Stabiliscono la latitudine di un punto sulla Terra; Un canapo sulla nave; Si affitta sulla spiaggia; La parte della canna fumaria che fuoriesce dal tetto; Lo Scanna bue della Frusta letteraria; Arma a canna lunga; Svolge e riavvolge il filo nella canna da pesca; fucile a due canne usato per la caccia; L opera con Gilda e Sparafucile ; L asta del fucile subacqueo; Il... fucile per le frecce; Cerca nelle Definizioni