__ perché sei morto? Pan e vin non ti mancava - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: "__ perché sei morto? Pan e vin non ti mancava". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARAMAO

Significato/Curiosita : __ perche sei morto pan e vin non ti mancava

Arrestato un disabile che per le vie di roma cantava "maramao perché sei morto pan e vin non ti mancava, l'insalata sta all'orto…", in quanto si pensò che ironizzasse...

Pavone (1968 nei 45 giri maramao perché sei morto/citty citty bang bang, pubblicato in italia e spagna, e citty citty bang bang/maramao perché sei morto, uscito... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 4 settembre 2022

