Violento e acuto dolore alla zona lombare in seguito a uno sforzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Violento e acuto dolore alla zona lombare in seguito a uno sforzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : COLPO DELLA STREGA

Significato/Curiosita : Violento e acuto dolore alla zona lombare in seguito a uno sforzo

Alexis littré (1658-1726). ernia lombare: un'ernia nella regione lombare (da non confondere con un'ernia del disco lombare), contiene le seguenti entità:...

12 settimane); la lombalgia acuta è anche nota popolarmente come colpo della strega. la condizione può essere ulteriormente classificata dalla causa di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

