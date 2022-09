Viene anche detto serpente a sonagli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene anche detto serpente a sonagli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CROTALO

Significato/Curiosita : Viene anche detto serpente a sonagli

Metafore. jake sonagli: è un serpente a sonagli. al posto del caratteristico sonaglio al termine della coda, ha un fucile mitragliatore a canne girevoli...

Il crotalo adamantino occidentale (crotalus atrox), è il piu conosciuto dei serpenti a sonagli; tra i più diffusi tra i crotali, assieme al crotalus horridus... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

